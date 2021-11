O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα κόντρα στον Άλεξ Ποπίριν στο Παρίσι, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στον αγκώνα.

Προερχόμενος από τον αποκλεισμό του στο 2ο γύρο του Vienna Open από τον Φράνσις Τιαφό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε έναν από τους ανερχόμενους τενίστες στο tour, τον 22χρονο Αυστραλό Νο 77 στον κόσμο Αλεξέι Ποπίριν και αποσύρθηκε μετά από 27 λεπτά αγώνα λόγω ενοχλήσεων στο χέρι.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Αλέξει Ποπίριν και χωρίς να δώσει πολλές πληροφορίες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέφερε ότι έχει ένα πρόβλημα στο χέρι εδώ και λίγο καιρό και τόνισε πως έπρεπε να προφυλαχθεί για το επόμενο τουρνουά στο Τορίνο.

«Δεν έχω αποσυρθεί ποτέ στη ζωή μου και ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω σήμερα. Προσπαθώ να προφυλαχθώ για το επόμενο τουρνουά, αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα.

Είχα ένα θέμα με το χέρι για κάμποσο διάστημα, κάτι που έγινε μεγαλύτερο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Προτιμώ να μην κοινοποιήσω λεπτομέρειες σχετικά με το μέρος του χεριού μου από το οποίο χτύπησα, το κρατάω προσωπικό».

#Tsitsipas: “I haven’t retired once in my life and it was something I had to do today. I am trying to take precautions for the next tournament, this is the most important thing for me. I had an issue with my arm for quite a while and it get bigger in the last couple of weeks”. pic.twitter.com/DFu9ZGtdxi