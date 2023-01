Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του και τρίτη συνεχόμενη στα ημιτελικά του Australian Open. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα, επικράτησε με 3-0 σετ (6-3, 7-6, 6-4) και πήρε το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης, όπου τον περιμένει ο Καρέν Χατσάνοφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Australian Open. Ο Έλληνας τενίστας ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Λεχέτσκα και πλέον στρέφει την προσοχή του στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τον Ρώσο Καρέν Χατσάνοφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι αποφασισμένος να γράψει ιστορία στη Μελβούρνη, μιας και έχει μία τεράστια ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του Australian Open και να διεκδικήσει για δεύτερη φορά το όνειρο του που είναι η κατάκτηση ενός Grand Slam.

O Έλληνας τενίστας θα παίξει την Παρασκευή (27/1) στον έκτο του major ημιτελικό, διατηρώντας το τέλειο ρεκόρ του σε προημιτελικούς, όπου έχει 6/6 (Australian Open 2019, 2021, 2022, 2023, Roland Garros 2020, 2021)!

Όσον αφορά τον δεύτερο προημιτελικό της Μελβούρνης κόντρα στον Λεχέτσκα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να υπερασπιστεί αποτελεσματικά το σερβίς του, μην επιτρέποντας στον Τσέχο να κάνει ούτε ένα μπρέικ στον αγώνα.

Με το σέρβις γκέιμ του εξασφαλισμένο, ο Τσιτσιπάς έψαχνε για μπρέικ που θα τον έφερναν πιο κοντά στη νίκη. Στο πρώτο σετ τα κατάφερε πολύ νωρίς, πήρε το προβάδισμα και κατάφερε να το κλείσει με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, ο Λεχέτσκα ήταν εξαιρετικός στο σερβίς του, το υπερασπίστηκε μέχρι τέλους, απείλησε και με μπρέικ τον Στέφανο, αλλά τελικά όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ (6-6). Εκεί, ο Έλληνας τενίστας ήταν επιβλητικός και με συνοπτικές διαδικασίες (7-2) έκανε το 2-0 στα σετ.

Στο τρίτο σετ οι δύο τενίστες υπερασπίστηκαν άνετα το σερβίς τους μέχρι το 3-3. Στο τέταρτο σερβίς γκέιμ του Τσιτσιπά, ο Λεχέτσκα είχε τριπλό μπρέικ πόιντ, αλλά ο Έλληνας τενίστας επιβίωσε και έκανε το 4-3, αφήνοντας τον Τσέχο με 0/8 μπρέικ πόιντ!

Ο Λεχέτσκα έκανε το 4-4 παρότι βρέθηκε πίσω με 0-30 στο σερβίς του, με τον Τσιτσιπά να μην χάνει πόντο στο σερβίς του και να κάνει το 5-4.

Στο καθοριστικό δέκατο γκέιμ του τρίτου σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το πολυπόθητο μπρέικ και πανηγύρισε τη νίκη.

