Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κλήρωση του Έλληνα πρωταθλητή στο Winston-Salem Open

Ευκαιρία να κάνει μια καλή πορεία και να… πάρει ψυχολογία, θα έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά Winston-Salem Open (ATP 250). Ο Έλληνας τενίστας (Νο.29 στον κόσμο) είναι επικεφαλής του ταμπλό στο τουρνουά, που θα είναι η τελική πρόβα του ενόψει US Open (24/8-7/9).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μπάι στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο θα βρει τον νικητή του αγώνα Τσενγκ-Μπου. Ο πιθανότερος αντίπαλός του στον τρίτο γύρο είναι Μαρκος Γκιρόν, ενώ στα προημιτελικά ενδέχεται να πέσει πάνω στον Ματέο Αρνάλντι. Αν καταφέρει να φτάσει στα ημιτελικά, ίσως βρει απέναντί του το νέο αστέρι του καναδικού τένις, τον Γκάμπριελ Ντιάλο.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Τάλον Γκρίκσπορ, που έχει στη δική του πλευρά τους Λουτσιάνο Νταρντέρι, Νούνο Μπόρτζες και Λορέντζο Σόνεγκο.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (17.08.2025).