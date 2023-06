Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται ότι είναι ζευγάρι με την Πάουλα Μπαντόσα, μία είδηση που ήταν αρκετή για να… ρίξει το ίντερνετ, αφού τα social media πήραν “φωτιά” τις τελευταίες ώρες.

Οι δυο τους έβαλαν κοινές φωτογραφίες τους στο Spotify και έκαναν… viral το γεγονός, με την ίδια την Πάουλα Μπαντόσα να επιβεβαιώνει ουσιαστικά τη σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά, μέσα από μία ανάρτηση στο twitter.

“Περιμένω το μπόνους από το Spotify μετά από αυτό…” έγραψε η Ισπανίδα τενίστρια, Νο29 στον κόσμο, αφήνοντας ξεκάθαρο υπονοούμενο για την ανακοίνωση της σχέσης τους μέσα από τη γνωστή πλατφόρμα μουσικής, η οποία και… έπεσε μετά την είδηση για το νέο “καυτό” ζευγάρι του παγκόσμιου τένις.

Waiting for the Spotify bonus after that… 💚🤷‍♀️@SpotifySpain