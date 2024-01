Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζονται να ριχτούν στη… μάχη στο Australian Open και πριν από λίγες ώρες έμαθαν τους αντιπάλους τους στον πρώτο γύρο του Grand Slam.

Απαιτητική πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο φετινό Australian Open και… βατό εμπόδιο για την Μαρία Σάκκαρη, στον πρώτο γύρο του πρώτου Grand Slam της σεζόν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.7) θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Ματέο Μπερετίνι (Νο.125). Οι δυό τους είχαν συναντηθεί και στον 1ο γύρο του 2019 με τον Έλληνα τενίστα να επικρατεί στα 4 sets.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αυστραλών Τζόρνταν Τόμπσον και Αλεκσάνταρ Βούκιτς για τον 2ο γύρο, ενώ στον 3ο πιθανός αντίπαλος είναι ο Λορέντζο Μουζέτι.

Αν περσινός φιναλίστ μπορέσει να φτάσει στη φάση των “16”, τότε αναμένεται να βρει μπροστά του τον Αμερικανό Τέιλορ Φρίτζ, όπως έγινε και το 2022 στο απίστευτο ματς των 5 sets με τον Έλληνα τενίστα να βγαίνει νικητής.

Εάν φτάσει στα προημιτελικά, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει –λογικά– τον κάτοχο του τίτλου Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ αν κάνει την υπέρβαση απέναντι στον Νο1 του κόσμου θα βρει στα ημιτελικά -εάν δεν υπάρξει έκπληξη- τον Γιάνικ Σίνερ.

First Grand Slam of the year: your predictions



Winner…?

Best match…?

Dark horse…?

Biggest surprise…? @AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/rQGECDDgIY