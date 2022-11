Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νικ Κύργιος είναι μεταξύ των παικτών που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία για να αγωνιστούν στο Diriyah Tennis Cup, λίγο πριν το τυπικό φινάλε της σεζόν.

Στα πλαίσια της προώθησης του τουρνουά λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νικ Κύργιος πρωταγωνίστησαν σε μία σειρά από video με διλήμματα για το τένις.

Οι δύο τενίστες έδειξαν τις προτιμήσεις τους, μεταξύ σερβίς και επιστροφής, Ολυμπιακού τίτλου και Γκραν Σλαμ, αλλά και Φέντερερ ή Ναδάλ.

Serve or return? Which option do you think @steftsitsipas will choose? Take a look at the answer here 😁⬇️🎥 #DiriyahTennisCup #DiriyahSeason #DTC #SaudiArabia #Aramco pic.twitter.com/0hEtnwkxoS