Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα φιλήθηκαν μέσα στο κορτ μετά την νίκη τους στο «Mixed Madness»

Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα πανηγύρισαν τον πρώτο τους τίτλο στο τένις ως ζευγάρι. Κατέκτησαν το φιλανθρωπικό event επίδειξης του US Open “Mixed Madness” και μετά το φινάλε του αγώνα, συγκέντρωσαν τα φώτα με το φιλί τους.

Το… σήκωσαν οι “Tsitsidosa”. Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα συμμετείχαν στο “Mixed Madness”, που σκοπό είχε να συγκεντρώσει χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα της USTA και το κατέκτησαν, νικώντας στον τελικό τους Τέιλορ Φριτζ και Αμάντα Ασίμοβα με 6-3.

Νωρίτερα στα ημιτελικά, Στέφανος και Πάολα κέρδισαν τους Μπεν Σέλτον και Κοκο Γκοφ με 6-4. Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα πήραν και την επιταγή των 250,000$ στο exhibition event του US Open, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (19.08.2024) στο “Arthur Ashe”.

Τσιτσιπάς και Μπαντόσα σήκωσαν το τρόπαιο του Mixed madness και το φίλησαν ταυτόχρονα, ενώ -λίγο μετά το τέλος των δηλώσεών τους- μοιράστηκαν και ένα τρυφερό φιλί μέσα στο court, κάτι που περίμενε τόσο το κοινό που βρέθηκε στο “Arthur Ashe”, όσο και οι σχολιαστές της αναμέτρησης.

Tsitsidosa takes the title!



They win the first US Open Mixed Madness presented by @IHGhotels! pic.twitter.com/TGAYyLF2n5