Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει διακοπές μέχρι να αρχίσει η περίοδος της σκληρής επιφάνειας στο τένις, ενόψει του US Open και δεν σταματάει να κάνει αναρτήσεις στα social media.

Παρά το γεγονός ότι έχει δεχθεί σκληρή κριτική για όσα γράφει κατά καιρούς, ο Τσιτσιπάς παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στο twitter και σε νέο του tweet ασχολήθηκε με το… ενοίκιό του.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πόσο σύντομος είναι ένας μήνας μέχρι που άρχισα να πληρώνω ενοίκιο», έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που πάντως βγάζει αρκετά χρήματα για να μην ανησυχεί για το αν θα του φθάσει το… μηνιάτικο για να πληρώσει το ενοίκιό του.

I never realised how short an actual month is until I started paying rent.