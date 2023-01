Τον Αυστραλό με ρίζες από την Ιαπωνία, Ρίνκι Χιτζικάτα (Νο169) θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του Australian Open.

Με ανατροπή, ο Ρίνκι Χιτζικάτα απέκλεισε τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν, στον 1ο γύρο του Australian Open και θα βρεθεί στον δρόμο του Στέφανου Τσιτσιπά, στον 2ο γύρο του Grand Slam της Μελβούρνης.

Ουσιαστικά, ο Χιτζικάτα θα παίζει μπροστά στο κοινό του, καθώς έχει γεννηθεί στο Σίδνεϊ από Ιάπωνες γονείς. Ο Χιτζικάτα βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τον Χάνφαν, αλλά ο 21χρονος και Νο169 στην παγκόσμια κατάταξη επέστρεψε, με τεράστια ψυχικά αποθέματα, και επικράτησε με 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-6, 6-3), μετά από 4 ώρες και 25 λεπτά αγώνα. Αν και ο Χάνφμαν είχε 21 άσους και 63 winners, τα 50 λάθη του στοίχισαν την πρόκριση στη φάση των «64».

