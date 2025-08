Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ξέρεις ότι κάποιος είναι πραγματικά ερωτευμένος όταν αρχίζει να αγνοεί κόκκινες σημαίες»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε να κάνει ένα σχόλιο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, στο οποίο αναφέρθηκε για τον έρωτα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει εάν πηγαίνει για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

«Ξέρεις ότι κάποιος είναι πραγματικά ερωτευμένος όταν αρχίζει να αγνοεί κόκκινες σημαίες που παλιότερα προειδοποιούσε άλλους για αυτές» έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με το σχόλιο όπως είναι λογικό να προκαλεί πλήθος αντιδράσεων.

Πολλοί φυσικά θέλησαν να το συνδέσουν με την προσωπική του ζωή και τον πρόσφατο χωρισμό από την Πάουλα Μπαντόσα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά από μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει ξανά για προπονητή τον πατέρα του, Απόστολο, με σκοπό ο «Στεφ» να κάνει ένα restart στην καριέρα του.

You know someone’s really in love when they start ignoring red flags they used to warn others about.