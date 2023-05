Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Λορέντζο Σονέγκο για τον τρίτο γύρο του Internazionali BNL d’ Italia της Ρώμης, αλλά ο αγώνας διεκόπη λόγω βροχής.

Όπως και το προηγούμενο παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο Masters της Ρώμης, με τον Νούνο Μπόρζες, έτσι και αυτό με τον Σονέγκο, αντιμετώπισε προβλήματα με τον καιρό και μετά το τέλος του πρώτου σετ, οι δύο τενίστες έφυγαν για τα αποδυτήρια.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πρόλαβε να προηγηθεί εύκολα με 6-3 και να κάνει το 1-0 στα σετ, αλλά η έντονη βροχή δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τον αγώνα. Αναμένεται πλέον η ενημέρωση για το πότε θα συνεχιστεί το ματς, με τους διοργανωτές να σημειώνουν ότι θα εξετάσουν τα δεδομένα του καιρού και θα αποφασίσουν.

Matches have been temporarily suspended due to rain.



We are actively monitoring weather conditions and will keep you updated on any schedule change here.#IBI23 | @atptour | @wta