Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του με τον Λορέντζο Σονέγκο για τον τρίτο γύρο του Internazionali BNL d’ Italia της Ρώμης, αφού η βροχή έφερε τελικά την οριστική διακοπή του για σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει με… δόσεις αγώνα στο Masters της Ρώμης, αφού το ίδιο είχε συμβεί και στο προηγούμενο παιχνίδι του με τον Νούνο Μπόρζες. Όπως και τότε όμως, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πρόλαβε και κόντρα στον Λορέντζο Σονέγκο να πάρει το προβάδισμα, επικρατώντας με 6-3 στο πρώτο σετ.

Το δεύτερο σετ λοιπόν, θα γίνει αύριο Τρίτη 16 Μαΐου, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι όλα τα αναβληθέντα ματς, θα συνεχιστούν το μεσημέρι.

🇬🇧 Today’s remaining matches won’t resume due to inclement weather.



We'll get you updated on tomorrow's order of play in the next few hours.