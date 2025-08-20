Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς – Μπου Ινσακέτε 0-2: Ήττα με κακή εμφάνιση και αποκλεισμός στην πρεμιέρα του στο Winston-Salem

Πολύ γρήγορα ολοκληρώθηκε η πορεία του Έλληνα πρωταθλητή στο συγκεκριμένο τουρνουά, λίγο πριν αγωνιστεί στο US Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (ΦΩΤΟ Credit: Dan Hamilton-Imagn Images)
Μια εύκολη ήττα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του Winston-Salem Open, χάνοντας με 6-3, 6-2 από τον 23χρονο Κινέζο, Μπου Ινσακέτε, Νο.76 στον κόσμο.

Έχοντας περάσει μπάι στο δεύτερο γύρο, η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο 250άρι του Wake Forest University ολοκληρώθηκε νωρίς. Ο Έλληνας πρωταθλητής (νο28 στον κόσμο) ήταν επικεφαλής του ταμπλό, αλλά γνώρισε απρόσμενο αποκλεισμό!

Ο Τσιτσιπάς πλήρωσε ακριβά τα 33 αβίαστα λάθη του, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει πρόωρα το τουρνουά. Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε για 5η φορά φέτος σε πρεμιέρα του σε τουρνουά και 3η στα 4 τελευταία που συμμετείχε. Ήταν επίσης η 5η ήττα του στα 6 τελευταία παιχνίδια του..

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάει έτσι χωρίς να έχει δώσει τον αριθμό παιχνιδιών που θα ήθελε στη Νέα Υόρκη, για το μεγάλο ραντεβού του US Open, που ξεκινάει την Κυριακή (24.08.2025).

Ο Μπου Ινσακέτε θα παίξει στη φάση των “16” του Winston-Salem με τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε.

