Στέφανος Τσιτσιπάς – Μπου Ινσακέτε 0-2: Ήττα με κακή εμφάνιση και αποκλεισμός στην πρεμιέρα του στο Winston-Salem

Μια εύκολη ήττα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του Winston-Salem Open, χάνοντας με 6-3, 6-2 από τον 23χρονο Κινέζο, Μπου Ινσακέτε, Νο.76 στον κόσμο.

Έχοντας περάσει μπάι στο δεύτερο γύρο, η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο 250άρι του Wake Forest University ολοκληρώθηκε νωρίς. Ο Έλληνας πρωταθλητής (νο28 στον κόσμο) ήταν επικεφαλής του ταμπλό, αλλά γνώρισε απρόσμενο αποκλεισμό!

Ο Τσιτσιπάς πλήρωσε ακριβά τα 33 αβίαστα λάθη του, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει πρόωρα το τουρνουά. Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε για 5η φορά φέτος σε πρεμιέρα του σε τουρνουά και 3η στα 4 τελευταία που συμμετείχε. Ήταν επίσης η 5η ήττα του στα 6 τελευταία παιχνίδια του..

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάει έτσι χωρίς να έχει δώσει τον αριθμό παιχνιδιών που θα ήθελε στη Νέα Υόρκη, για το μεγάλο ραντεβού του US Open, που ξεκινάει την Κυριακή (24.08.2025).

BU-ilding Momentum



Yunchaokete Bu defeats Tsitsipas 6-3 6-2 to reach the R16 in Winston Salem!@WSOpen pic.twitter.com/mSihvl0YeE — Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2025

Ο Μπου Ινσακέτε θα παίξει στη φάση των “16” του Winston-Salem με τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε.