Στέφανος Τσιτσιπάς: «Να κάνω τον Αλκαράθ να νιώσει άβολα» – «Έχω το κλειδί απέναντί του» η απάντηση του Ισπανού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά του Roland Garros και θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ για μία θέση στην καλύτερη τετράδα του γαλλικού Γκραν Σλαμ.

Για να πάρει την πρόκριση όμως, ο Τσιτσιπάς θα πρέπει να “σπάσει” το αρνητικό σερί κόντρα στον Αλκαράθ, καθώς ο Ισπανός έχει πάρει τη νίκη και στις 6 προηγούμενες αναμετρήσεις τους, με μία από αυτές στο περσινό Roland Garros.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έδειξε πάντως να το πιστεύει στις δηλώσεις του μετά το ματς με τον Αρνάλντι. «Έχει πει στο παρελθόν ότι του αρέσει να παίζει εναντίον μου, ελπίζω αυτή τη φορά να του αρέσει λίγο λιγότερο (σ.σ. γέλια). Ελπίζω να μπορέσω να τον κάνω να νιώσει πιο άβολα αυτή τη φορά, αυτός είναι ο στόχος μου, μπαίνοντας στο ματς και ελπίζω πως θα αξιοποιήσω τις ευκαιρίες μου και θα παίξω σε μια ωραία ατμόσφαιρα όπως σήμερα, αυτές είναι οι στιγμές που θέλεις ως τενίστας».

