Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ (5-7, 6-2, 6-4) από τον Νικ Κύργιο και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Terra Wortmann Open, στο Χάλε της Γερμανίας.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο6 στον κόσμο) προηγήθηκε στο ματς, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί ούτε τον… εκνευρισμό του Ελληνοαυστραλού αντιπάλου του (Νο65), χάνοντας εν τέλει εύκολα τον αγώνα.

Οι δύο τενίστες ξεκίνησαν δυνατά το ματς και με “όπλο” το εξαιρετικό σερβίς τους έφθασαν γρήγορα μέχρι το 5-5, αλλά αμέσως μετά το Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το 2/2 και βρήκε το πρώτο break στο τελευταίο γκέιμ του πρώτου σετ. Έκανε έτσι το 7-5 και προηγήθηκε με 1-0 στα σετ.

Ο Νικ Κύργιος έδειχνε εκνευρισμένος και έσπασε τη ρακέτα του, αλλά στο δεύτερο σετ κατάφερε να αντιδράσει αμέσως και με το πρώτο δικό του break προηγήθηκε με 2-0, για να βρει και ένα δεύτερο λίγο μετά και να “κλείσει” το σετ στο 6-2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τον αγώνα.

Όλα κρίθηκαν έτσι στο τρίτο σετ, όπου τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όσο και ο Νικ Κύργιος χρειάστηκε να σβήσουν μπρέικ πόιντ, πριν έρθει το μπρέικ του Ελληνοαυστραλού στο 9ο γκέιμ. Είχε έτσι την ευκαιρία να σερβίρει για το σετ και το ματς, τα οποία και κατέκτησε τελικά με 6-4 και 2-1 αντίστοιχα.

Sealed in style 🕺 The moment @NickKyrgios secured his win over Tsitsipas to make the Halle quarter-finals! #TWO2022 pic.twitter.com/ksGnb190Py

Ο Κύργιος προκρίθηκε έτσι στα προημιτελικά του τουρνουά του Χάλε και έκανε το 3-1 στα παιχνίδια με τον Τσιτσιπά, ο οποίος συνέχισε τις… μέτριες εμφανίσεις του στη σεζόν και αποκλείστηκε πρόωρα από ένα ακόμη τουρνουά.

NICK-ED IT AT THE END!



A third win in four matches vs Tsitsipas for @NickKyrgios – who wins 5-7 6-2 6-4 in Halle!#TWO2022 pic.twitter.com/l12HoT3QYT