Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Καμπέρα ζήτησε από τους διοργανωτές του Australian Open να αποσύρουν τη διαπίστευση του πατέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε μαζί με φιλάθλους που κρατούσαν σημαίες και σύμβολα της Ρωσίας.

«Θα πρέπει να του αφαιρεθεί η διαπίστευσή του. Εναπόκειται στον Νόβακ και την ομάδα του να αναλάβουν την ευθύνη και να το διευθετήσουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής Βασίλ Μιροσνίτσενκο, μετά το σάλο που προκλήθηκε, από την παρουσία του Σρζαν Τζοκοβιτς δίπλα σε υποστηρικτές του Βλάντιμιρ Πούτιν και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Να σημειωθεί ότι ο πατέρας του Νόβακ Τζόκοβιτς, Σρτζάν, πριν την έναρξη του σημερινού ημιτελικού, όπου ο γιος του νίκησε με 7-5, 6-1, 6-2 τον Τόμι Πολ, εξασφαλίζοντας πρόκριση στον τελικό απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά, δήλωσε ότι δεν θα ήταν στο γήπεδο, εξαιτίας του βίντεο που κυκλοφόρησε και προτίμησε να παρακολουθήσει τον αγώνα από το σπίτι.

«Είμαι εδώ για να υποστηρίξω μόνο τον γιο μου. Δεν είχα σκοπό να προκαλέσω τέτοιους τίτλους ή αναστάτωση. Επέλεξα να παρακολουθήσω από το σπίτι», είπε ο Σρνζάν Τζόκοβιτς.

Το βίντεο προκάλεσε διαμάχη στην Αυστραλία, με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζε να επαναλάβει την υποστήριξη της Αυστραλίας στην Ουκρανία και να επικρίνει τους υποστηρικτές της εισβολής της Ρωσίας.

Novak Djokovic’s father has been filmed posing with pro-Russian protesters at the @AustralianOpen quarter-final | @BaumgartelSteph pic.twitter.com/KzRfhI3kGe