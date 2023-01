Με μια νίκη για κάθε ομάδα ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των αγώνων της Ελλάδας με το Βέλγιο στο United Cup. Μπορεί η Δέσποινα Παπαμιχαήλ να ηττήθηκε, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το 1-1, μετά την επικράτησή του επί του Νταβίντ Γκοφέν με 2-0 σετ. Μια νίκη ακόμα ψάχνει η Team Greece.

Μια νίκη πριν την πρόκρισή της στην νοκ άουτ φάση του United Cup βρίσκεται η Ελλάδα, μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Νταβίντ Γκοφίν με 2-0 σετ.

Ο Έλληνας τενίστας αντιμετώπισε ελάχιστες δυσκολίες επιβλήθηκε με 6-3, 6-2 σε 78 λεπτά παιχνιδιού και ισοφαρίσει τη σειρά των αγώνων της Ελλάδας με το Βέλγιο στο 1-1.

Η νίκη του Τσιτσιπά έφερε την ελληνική ομάδα ακόμα πιο κοντά στην πρωτιά του ομίλου και στον τελικό του Περθ, καθώς χρειάζεται ακόμα μια νίκη στις συνολικά τρεις αναμετρήσεις της Τρίτης (03/01).

An impressive display from @steftsitsipas , defeating David Goffin 6-3 6-2 to level the tie #UnitedCup pic.twitter.com/qiQ4YkyhHh

Stefanos Tsitsipas gave his team-mates, and the Team Greece fans, plenty to cheer about today.#UnitedCup pic.twitter.com/vD3ZM6ZaDl