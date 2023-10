Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Ρίνκι Χιτζικάτα με 6-4, 6-2 μέσα σε 82 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Rolex Shanghai Masters στην Κίνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε μετά από καιρό τον καλό του εαυτό και δεν δυσκολεύτηκε να πάρει το εισιτήριο για τους “32” της διοργάνωσης, όπου θα αναμετρηθεί με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και τον Ούγκο Ουμπέρ.

Ο Έλληνας τενίστας συνάντησε προβλήματα κόντρα στον 22χρονο Αυστραλό μόνο στο πρώτο σετ, καθώς στο δεύτερο έστησε… πάρτι με σερί μπρέικ.

Stef Seals It 💪@steftsitsipas wins the last 🔟 points in a row to beat Hijikata 6-4 6-2! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/cLgVJudNb7