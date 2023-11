Ο CEO της εταιρείας Lacoste, Τιερί Γκιμπέρ έκανε μία “καυστική” ανάρτηση για τον Στέφανο Τσιτσιπά και προκάλεσε σάλο στο χώρο του τένις, με πλήθος αθλητών να παίρνει το μέρος του κορυφαίου Έλληνα τενίστα.

Η Lacost είναι μία από τις εταιρείες που ντύνει τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ο παραλίγο αποκλεισμός του Σέρβου θρύλου του τένις από τα νοκ άουτ του ATP Finals φαίνεται ότι έβαλε τον Τσιτσιπά στο “στόχαστρο” του Γκιμπέρ. Ο Έλληνας τενίστας αποσύρθηκε την ώρα του αγώνα με τον Ρούνε και χρειάστηκε η ήττα του Δανού από τον -αδιάφορο- Σίνερ για να πάρει την πρόκριση ο Τζόκοβιτς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο CEO της Lacoste έγραψε στο twitter τα εξής: «Μπράβο στον Σίνερ για τη νίκη του απόψε. Παρά την unfair συμπεριφορά του Τσιτσιπά, έδειξε σε όλους γιατί είναι ένας μελλοντικός πρωταθλητής και ένας αυθεντικός τύπος».

Το γεγονός έφερε όμως την έντονη αντίδραση πολλών τενιστών, που έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Τσιτσιπά. Ακόμη και ο Άντι Μάρεϊ, ο οποίος έχει “αντιδικήσει” πολλές φορές με τον Στέφανο, έκανε ανάρτηση υπέρ του. «Περίεργο ποστάρισμα από CEO αθλητικής εταιρείας. Το να τραυματίζεσαι είναι μέρος του αθλήματος και όχι… ανήθικη συμπεριφορά», έγραψε ο Άγγλος κάτοχος Γκραν Σλαμ.

Hats off to @janniksin for his win tonight. Despite the unfair behaviour of Tsitsipas, he showed to everyone why he is a future champ and an authentic guy.#ATPFinals