Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρώτη νίκη που ήθελε η Ελλάδα κόντρα στον Καναδά για την πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup, καθώς επιβλήθηκε 2-0 στο παιχνίδι με τον Στίβεν Ντίεζ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το 2023 στα μονά και πέτυχε την πρώτη νίκη της Ελλάδας απέναντι στον Καναδά (1-0).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας νίκησε εύκολα με 2-0 (6-2, 6-3) τον Στίβεν Ντίεζ κι έκανε το 1-0 για την χώρα μας. Ο Τσιτσιπάς έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα, χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο του αγώνα.

Ο Τσιτσιπάς είχε έξι άσους και 90% επιτυχία σε κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, φτάνοντας στην πολύ σημαντική νίκη.

Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στη Λέιλα Φερνάντες στο πλέον καθοριστικό παιχνίδι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει την ευκαιρία να σφραγίσει την πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά, με νίκη επί της Φερνάντες.

stefanos tsitsipas shanks a backhand return on break point, it flies into the rafters yet lands in and he gets the break. pic.twitter.com/pkOy9hKPyU