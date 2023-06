Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως είναι ερωτευμένος με την Πάουλα Μπαντόσα, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα σε ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει να αναφέρει πως θέλει ένα σπορ αμάξι και την Ισπανίδα αθλήτρια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει απαντήσει σχετικά με το αν είναι ζευγάρι ή όχι με την Πάουλα Μπαντόσα, ωστόσο το No.5 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις ανδρών, επιθυμεί να έχει ένα πολυτελές αυτοκίνητο (σ.σ. αυτό που θα δείτε παρακάτω στο βίντεο), αλλά και την 25χρονη Ισπανίδα.

Το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά, με τη σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με την Πάουλα Μπαντόσα να απασχολεί όλα τα Μέσα σε καθημερινή βάση.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa are looking at sports cars:



“I want Badosa & I want this car” 😂 pic.twitter.com/WsBDLXUrTU