Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προετοιμασία για το Γουίμπλεντον και θα συμμετάσχει στο τουρνουά της Μαγιόρκα, μέχρι τότε όμως φαίνεται ότι απολαμβάνει και τα social media.

Σε μία νέα του ανάρτηση στο instagram, ο Τσιτσιπάς ασχολήθηκε με το ανθρώπινο μυαλό και τον τρόπο που λειτουργεί σε διάφορες περιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε το εξής: «Το ανθρώπινο μυαλό είναι φανταστικό. Λειτουργεί 24/7 από τη μέρα που γεννιόμαστε και σταματάει μόνο όταν κάνουμε ένα τεστ ή μιλάμε σε κάποιον ελκυστικό».

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά “κέρδισε” όπως πάντα πλήθος σχόλια από τους ακολούθους του, με τον ίδιο να προκαλεί συχνά συζητήσεις με όσα γράφει στα social media.

The human brain is quiet amazing. It functions 24/7 from the day we are born, and only stops when you are taking a test or speaking to someone attractive.