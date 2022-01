Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε με… περίπατο στα ημιτελικά του Australian Open και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο και στα social media, για τη νέα μεγάλη του επιτυχία.

Η θριαμβευτική νίκη του με 3-0 κόντρα στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης, σχολιάστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και το ελληνικό twitter γέμισε με αναρτήσεις για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.

Μέχρι και… εκχιονιστικό τον έγραψαν, με αφορμή και την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, με το χιόνι να έχει δημιουργήσει προβλήματα, ειδικά στην Αττική.

Statement made ‼️ 🇬🇷 @steftsitsipas puts in a flawless performance to defeat Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2 and advance to his third #AusOpen semifinal. #AO2022 pic.twitter.com/oEHvMtsDRB

Tsitsi-praise be! 😍



In a sublime performance, @steftsitsipas takes down Jannik Sinner, 6-3, 6-4, 6-2, to reach his third Melbourne semifinal in four years.



Tsitsipas did not face a break point in the 2:06 win.#AusOpen Scores: https://t.co/Wd83pemvJ2 pic.twitter.com/lWaASYf71M