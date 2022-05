Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι η Ρωσία έχει προφυλακίσει αδικαιολόγητα την πασίγνωστη Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Ρωσία είχε συλλάβει τον Φεβρουάριο την Μπρίτνεϊ Γκράινερ για κατοχή φυσιγγίων ατμού που περιείχαν χασισέλαιο, με την κράτηση της να έχει παραταθεί έως τις 19 Μαΐου.

Η σύλληψη της Γκράινερ έγινε σε μία περίοδο, όπου οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό επίπεδο, μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Russian state TV released a photo of Brittney Griner after her February arrest for allegedly having cannabis oil in her luggage.



Griner could face up to 10 years in prison. Her exact location is currently unknown.



(via @CNN)pic.twitter.com/1ojrxSlOIp