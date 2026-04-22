Στη Γαλλία το Mundobasket του 2031

Το Mundobasket του 2031 θα διεξαχθεί στη Γαλλία με τη FIBA να το ανακοινώνει με κάθε επισημότητα.

Σε Παρίσι, Λιόν και Λιλ θα διεξαχθεί το Mundobasket της Γαλλίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου του 2031, με την τελική φάση της διοργάνωσης να πραγματοποιείται αποκλειστικά στην γαλλική πρωτεύουσα.

Να θυμίσουμε ότι το Mundobasket του 2027 που προηγείται θα γίνει στο Κατάρ από τις 27 Αυγούστου έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.

The FIBA Central Board has assigned the hosting rights of the FIBA Basketball World Cup 2031 to France. Three French cities – Lille, Lyon and Paris – will host the World Cup from August 29 to September 14, 2031, with the final phase to be… pic.twitter.com/SxXOpQPaZE — FIBA Basketball (@FIBA) April 22, 2026

Η Γερμανία είναι η εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς είχε επικρατήσει 83-77 κόντρα στη Σερβία το 2023.