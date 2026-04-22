Στη Γαλλία το Mundobasket του 2031

Η FIBA ανακοίνωσε και τις τρεις πόλεις που θα γίνουν τα παιχνίδια
Γουεμπανιάμα και Φουρνιέ
Γουεμπανιάμα και Φουρνιέ με την Εθνική Γαλλίας/ EPA

Το Mundobasket του 2031 θα διεξαχθεί στη Γαλλία με τη FIBA να το ανακοινώνει με κάθε επισημότητα.

Σε Παρίσι, Λιόν και Λιλ θα διεξαχθεί το Mundobasket της Γαλλίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου του 2031, με την τελική φάση της διοργάνωσης να πραγματοποιείται αποκλειστικά στην γαλλική πρωτεύουσα.

Να θυμίσουμε ότι το Mundobasket του 2027 που προηγείται θα γίνει στο Κατάρ από τις 27 Αυγούστου έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.

Η Γερμανία είναι η εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς είχε επικρατήσει 83-77 κόντρα στη Σερβία το 2023.

Αθλητικά
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
213
136
117
73
