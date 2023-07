Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επισκέφθηκε τη Νιγηρία, δίνοντας το “παρών” στο τουρνουά «Youth Alive Basketball Championship».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας, το Λάγος, όπου είχε την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ με μικρούς θαυμαστές του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρίσκεται στην προεπιλογή της Εθνικής Ελλάδας για το Μουντομπάσκετ, ωστόσο έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις προπονήσεις από τις 4 Αυγούστου, όπως ορίζουν οι κανονισμοί του NBA.

Back to motherland- NBA star, Giannis Antetokounmpo is in Lagos, Nigeria, for the Youth Alive Basketball Championship taking place at Rowe Park. It’s going to mean the world to these kids, being on the same court with @Giannis_An34



