Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Κεμ Μπιρτς: «Μπορούμε να κατακτήσουμε το Eurocup – Στόχος η Euroleague»

O νέος παίκτης του μπασκετικού Άρη, Κεμ Μπιρτς, έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Δευτέρας (17.08.2026) και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό και πλέον προπονητή των κιτρίνων, Βασίλη Σπανούλη, αλλά και για τους στόχους του με την ομάδα.

Ο Καναδός σέντερ, πρωταθλητής της Euroleague το 2025 με τη Φενέρμπαχτσε, πιστεύει πως η τότε συνεργασία του με τον πρώην γκαρντ ήταν εκείνη που τον βοήθησε να αναδείξει το ταλέντο του και να πάρει μια ευκαιρία στο NBA, αφού μετά τη σεζόν 2016/17 στον Πειραιά είχε μετακομίσει στους Ορλάντο Μάτζικ.

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Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Άρης μπορεί να κατακτήσει το EuroCup και να παίξει την επόμενη σεζόν στην EuroLeague.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

“Προφανώς είμαι πολύ μεγαλύτερος τώρα. Τότε (σσ. στην πρώτη μου θητεία στην Ελλάδα) ήμουν 24 ετών, αλλά θεωρώ ότι τώρα είμαι πιο ώριμος, πιο έμπειρος και με μεγαλύτερη ικανότητα στο παιχνίδι μου. Είμαι βετεράνος πλέον και ανυπομονώ για αυτή την πρόκληση”.

Θα είναι διαφορετικά, λίγο περίεργα να έχω προπονητή τον Σπανούλη, αλλά είναι άνθρωπός μου. Τον εκτιμώ γιατί, εκείνος με έστειλε στο NBA, εκείνος με έφερε τώρα ξανά στην Ελλάδα, θα κάνω τα πάντα για εκείνον.

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Έχουμε τις προοπτικές για να κερδίσουμε το EuroCup και να πάμε στην EuroLeague. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος. Προφανώς έχουμε τις δυνατότητες να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει επίσης καλή ομάδα φέτος και φυσικά υπάρχουν οι δύο κορυφαίες ομάδες (σσ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός). Θα είναι μια διασκεδαστική χρονιά.

Θυμάμαι ότι παλιά είχα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι κόντρα στον Άρη. Αυτό για το οποίο ανυπομονώ φέτος είναι να είμαι ανταγωνιστικός, να είμαι ένας καλός ηγέτης και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έχει σημασία για την καριέρα μου αυτή τη στιγμή.

Προσωπικά θέλω να κερδίσουμε το EuroCup και το ελληνικό πρωτάθλημα, όσα περισσότερα τρόπαια μπορούμε φέτος”.