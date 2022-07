Για μία ακόμη χρονιά, ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον έχει επιλέξει την Ελλάδα για τις διακοπές του και πλέον βρίσκεται στη Ζάκυνθο, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσα από τα social media.

Ο Μάτζικ ήταν πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα και ανέβηκε στην Ακρόπολη, κάνοντας λόγο για μία μοναδική εμπειρία στη ζωή του, ενώ συνεχίζει πλέον να διαφημίζει τη χώρα μας με αναρτήσεις και από τα ελληνικά νησιά.

Ο πέντε φορές πρωταθλητής του NBA, ανέβασε φωτογραφία του από τη Ζάκυνθο, όπου βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του και φίλους του, γράφοντας στη λεζάντα τα εξής: “Απολαύσαμε ένα όμορφο δείπνο χθες το βράδυ στην Ψαροταβέρνα Κόμης στη Ζάκυνθο στην Ελλάδα, με τους φίλους μας Richard και Tina Lawson, Simone και Todd Smith, LaTanya και Sam Jackson και Vicki και John Palmer!”

We enjoyed a beautiful dinner last night at Komis Fish Tavern in Zakynthos, Greece with our friends Richard and Tina Lawson, Simone and Todd Smith, LaTanya and Sam Jackson, and Vicki and John Palmer! pic.twitter.com/jqAJfH3elz