Σπουδαία διάκριση για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στην All Star ομάδα του MLS για την αναμέτρηση κόντρα στην Άρσεναλ στην Ουάσινγκτον στις 19 Ιουλίου.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο MLS και θα δώσει το “παρών” στο All Star Game, όπου μία επίλεκτη ομάδα του αμερικανικού πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στις 19 Ιουλίου.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έχει πετύχει δέκα γκολ με τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ και θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Γουέιν Ρούνεϊ.

