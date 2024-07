«Στην Αθήνα ο Μπρέιθγουεϊτ, πέρασε ιατρικά και υπογράφει στον Ολυμπιακό» αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο γράφει… done deal για την μετεγγραφή του Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ στον Ολυμπιακό. “Ακολουθεί ο Πιρόλα” αναφέρει.

Ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ έμεινε ελεύθερος από την Εσπανιόλ και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσο Ρομάνο, βρίσκεται ήδη στη χώρα μας για να υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Όπως μάλιστα τονίζεται, ο Δανός επιθετικός έχει περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και η μοναδική εκκρεμότητα που απομένει είναι να υπογράψει τη συμφωνία των δυο πλευρών!

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, σειρά παίρνει και η ολοκλήρωση της τυπικής συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Λορέντσο Πιρόλα ο οποίος θα αποκτηθεί από τη Σαλερνιτάνα έναντι 3 εκατ. ευρώ. Ο Ιταλός αμυντικός αναμένεται μέσα στην ημέρα στην Ελλάδα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Martin Braithwaite, already in Athens to sign the contract as new Olympiacos player on free move from Espanyol.



Medical tests already completed, deal done – up next, Lorenzo Pirola from Salernitana. pic.twitter.com/pA31PywOsl