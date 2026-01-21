Στην Ομόνοια και επίσημα ο Οντουμπάτζο

Ο Μόουζες Οντουμπάτζο είναι και επίσημα παίκτης της Ομόνοιας με την ομάδα από την Κύπρο να ανακοινώνει τον παίκτη, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ.

Με συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα πάει ο Οντουμπάτζο στην Ομόνοια. Ο 32χρονος μπακ δεν ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς και έψαχνε να φύγει για να έχει αγωνιστικό χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την ΑΕΚ μέτρησε 24 συμμετοχές με ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις από το καλοκαίρι του 2024 που πήρε μεταγραφή.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας

«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την ΑΕΚ Αθηνών για τη μετεγγραφή του 32χρονου Άγγλου ακραίου αμυντικού, Μόουζες Οντουμπάτζο. Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Μόουζες Οντουμπάτζο έχει διάρκεια 1,5 χρόνο. Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 28. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στην ΑΕΚ Αθηνών, ενώ προηγουμένως έπαιξε για δύο χρόνια στον Άρη Θεσσαλονίκης.

Κατέγραψε 12ετη καριέρα στο Βρετανικό ποδόσφαιρο, κυρίως σε επίπεδο Championship, έχοντας σημαντική συνεισφορά στις ομάδες Μπρέντφορντ, Χαλ Σίτι, Λέιτον Όριεντ και ΚΠΡ. Αγωνίστηκε έξι φορές στην εθνική Αγγλίας Κ20. Καλωσορίζουμε τον Μόουζες στην οικογένεια της Ομόνοιας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!».