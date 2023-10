Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν έκανε καλό ματς για τους Σακραμέντο Κινγκς κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αλλά ο προπονητής των “πολεμιστών”, Στιβ Κερ έμαθε το όνομά του.

Μπαίνοντας στο παιχνίδι με τη δεύτερη πεντάδα των Σακραμέντο Κινγκς, ο Βεζένκοφ στήθηκε για το ριμπάουντ στις βολές και προκάλεσε… απορία στον προπονητή και της Team USA.

Ο Κερ ρώτησε “ποιος είναι το νούμερο 7;” και αφού κανείς από το σταφ του δεν γνώριζε, κοίταξε ο ίδιος τις σημειώσεις του και τους ενημέρωσε ότι είναι ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Ελληνοβούλγαρος φόργουορντ είναι rookie στο NBA και έτσι θα χρειαστεί χρόνος και καλές εμφανίσεις για να… μάθουν το όνομά του.

Steve Kerr says “Hey, who’s number seven?” His staff doesn’t know so he looks at his roster sheet and tells his staff “Vezenkov”. 😂 pic.twitter.com/K41pC2mLUS