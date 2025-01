Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός και στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ – Ολοκληρώνεται η League Phase του Europa League

Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ακόμα 34 ομάδες, κάνουν απόψε το βράδυ (30.01.2025, 22:00) το όγδοο και τελευταίο “βήμα” τους στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός, με ήδη εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή συνέχεια, θα επιδιώξει, απέναντι στην -αποκλεισμένη-Καραμπάγκ, να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Europa League. Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενείται στο Σαν Σεμπαστιάν από τη Ρεάλ Σοσιεάδ και θα επιχειρήσει να ολοκληρώσει τη θεαματική “αντίδρασή” του στη League Phase κι έτσι να “σφραγίσει” μια θέση στα playoffs της νοκ άουτ φάσης.

Πέρα από τις αναμετρήσεις των δυο ελληνικών ομάδων, η προσοχή στρέφεται στα υπόλοιπα ματς, όπου θα κριθούν οι θέσεις της πρώτης οκτάδας, οι οποίες οδηγούν απευθείας στον επόμενο γύρο. Η Λάτσιο έχει εξασφαλίσει το ένα από αυτά, ενώ τα υπόλοιπα επτά θα βρουν κατόχους μετά τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής.

Επίσης, αρκετές ομάδες θα προσπαθήσουν να πάρουν μια θέση για τα play off, η κλήρωση των οποίων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. Οι αγώνες αυτής της φάσης θα διεξαχθούν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου.

Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βικτόρια Πλζεν

Ντινάμο Κιέβου – Ρίγας

Μίντιλαντ – Φενέρμπαχτσε

Τβέντε – Μπεσίκτας

Στεάουα Βουκουρεστίου – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Φερεντσβάρος – Άλκμααρ

Λιόν – Λουντογκόρετς

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Πόρτο

Νις – Μπόντο/Γκλιμτ

Ολυμπιακός – Καραμπάγκ

Ρέιντζερς – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Σοσιεδάδ – ΠΑΟΚ

Ρόμα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Άντερλεχτ – Χόφενχαϊμ

Σλάβια Πράγας – Μάλμε

Μπράγκα – Λάτσιο

Τότεναμ – Έλφσμποργκ

Just one matchday to go #UEL pic.twitter.com/KlcLAsOdjm