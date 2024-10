Στο πένθος και η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για τον Τζορτζ Μπάλντοκ: «Είμαστε συγκλονισμένοι με το θάνατο του πρώην παίκτη μας»

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ πρόλαβε να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό μόνο σε τέσσερα παιχνίδια, αφού πέθανε λίγους μήνες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, μετά από μία μεγάλη καριέρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Για μία εφταετία, ο Τζορτζ Μπάλντοκ τίμησε τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και πανηγύρισε μαζί της την άνοδο στην Premier League, όπου και έκανε πάνω από 80 συμμετοχές. Η αγγλική ομάδα βυθίστηκε έτσι στο πένθος μετά το θάνατό του και εξέφρασε τη λύπη της για το χαμό του, μέσα από τα social media.

«Όλοι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είναι συγκλονισμένοι και εξαιρετικά λυπημένοι από την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη μας, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο αμυντικός έφυγε από τον σύλλογο το καλοκαίρι μετά από επτά χρόνια στο Bramall Lane και ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στους οπαδούς, το προσωπικό και τους συμπαίκτες του που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα δίπλα του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων όσων σχετίζονται με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ εκφράζονται στην οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ».

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock. The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB

Αντίστοιχη ανάρτηση έκανε και η Μίλτον Κέινς Ντονς, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο Τζορτζ Μπάλντοκ. ” Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι και λυπημένοι που μαθαίνουμε τα συγκλονιστικά νέα του πρώην απόφοιτου της Ακαδημίας και παίκτη των MK Dons, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο Τζορτζ ξεκίνησε την καριέρα του στο Stadium MK, όπου αγωνίστηκε στις τάξεις της ακαδημίας και έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα νέων του κλαμπ, φτάνοντας στα ύψη της Premier League τα επόμενα χρόνια.

Όλοι όσοι συνδέονται με το MK Dons μοιράζονται μια μεγάλη αγάπη για τον Τζορτζ, τον Σαμ (σ.σ. αδερφός του) και την οικογένεια Μπάλντοκ και θα θέλαμε να μοιραστούμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε αυτές τις απαίσιες στιγμές. Θα είσαι πάντα ένας από τους δικούς μας, Τζορτζ”, έγραψε η αγγλική ομάδα.

We are deeply devastated and saddened to learn about the shocking news of former Academy graduate and MK Dons player, George Baldock.



George started his career at Stadium MK, where he worked his way through the youth ranks and made his senior career debut at the Club before… pic.twitter.com/pNF4DR3jxl