Η Euroleague ήταν ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που διεκόπησαν οριστικά λόγω του κορονοϊού και φαίνεται ότι στον… αέρα είναι και η έναρξη της ερχόμενης σεζόν.

Πολλές ομάδες της διοργάνωσης εμφανίζονται αρνητικές στο κανονικό ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τον Οκτώβριο, καθώς ακόμη υπάρχουν προβλήματα με τις πτήσεις εν μέσω κορονοϊού, ενώ σε πρώτη φάση η διοργάνωση θα πρέπει να αρχίσει χωρίς οπαδούς στις κερκίδες.

Δημοσίευμα έγκυρου ισραηλινού Μέσου λοιπόν, κάνει λόγο για “πιέσεις” μεταφοράς του… τζάμπολ τον Δεκέμβριο, τονίζοντας χαρακτηριστικά τα εξής: “Μια σειρά από ομάδες της Euroleague θέλουν να αναβληθεί το ξεκίνημα της σεζόν από τον Οκτώβριο στο Δεκέμβριο, εξαιτίας των περιορισμών στις πτήσεις και την οικονομική αβεβαιότητα, με την απουσία οπαδών στα παιχνίδια”.

