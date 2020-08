Ο Βασίλης Μπάρκας συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Σέλτικ για το ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος Σκωτίας κόντρα στη Χάμιλτον, σήμερα (2/8), αλλά θα παραμείνει στον πάγκο.

Παρά τα όσα είχαν διαρρεύσει πως ο Βασίλης Μπάρκας θα έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σέλτικ στο ματς κόντρα στη Χάμιλτον, αυτό τελικά δεν θα συμβεί, καθώς ο Μπέιν επιλέχθηκε να κάτσει από τα δοκάρια των Κελτών και -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- ο διεθνής Έλληνας γκολκίπερ θα παρακολουθήσει το ματς από τον πάγκο.

