«Στον Παναθηναϊκό χωρίς οψιόν αγοράς ο Ρενάτο Σάντσες» σύμφωνα με την Equipe

Ο Ρενάτο Σάντσες φαίνεται ότι καταλήγει στον Παναθηναϊκό και απομένουν λεπτομέρειες για να κλείσει στους “πράσινους”, με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η έγκυρη γαλλική Equipe έδωσε μάλιστα περισσότερο ρεπορτάζ γύρω από τη μετεγγραφή του Ρενάτο Σάντσες, υποστηρίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη “μάχη” με την Τράμπζονσπόρ για την απόκτησή του, φθάνοντας σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για το δανεισμό του, χωρίς οψιόν αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα ανέφερε τα εξής: «Ο Παναθηναϊκός και η Τραμπζονσπόρ έδωσαν μια όμορφη «μάχη» για να καταφέρουν να αποσπάσουν την υπογραφή του Ρενάτο Σάντσες. Τις τελευταίες ημέρες, οι Τούρκοι πίστευαν ότι είχαν κάνει τη διαφορά, με τη φόρμουλα δανεισμού με οψιόν αγοράς.