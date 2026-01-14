Στον Πανιώνιο ο Μπράντον Τέιλορ από τη Βίρτους Μπολόνια

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράντον Τέιλορ που τις δύο τελευταίες σεζόν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια.

Ο Μπραντον Τέιλορ είναι 32 χρονών με ύψους 1,78μ. Και θα βοηθήσει τη γραμμή των «κοντών» του Πανιωνίου με στόχο την παραμονή στην GBL και την όσο καλύτερη δυνατή πορεία από εδώ και πέρα στο Eurocup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιστορικός είναι στην τελευταία θέση της GBL ρεκόρ 2-11. Και στο Eurocup είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 2 νίκες και 12 ήττες.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ καλωσορίζει στην οικογένειά της τον Αμερικανό point guard, Μπράντον Τέιλορ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα. Ο Μπράντον Τέιλορ γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1994 στο West Hollywood της Καλιφόρνια κι έχει ύψος 1,78 μέτρα. Μετά από το Pacific Hills Highschool εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Utah στο NCAA οπου σε μια τετραετία σε 133 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 9,55 πόντους- 3,22 ασίστ- 2,17 ριμπάουντ και 1,23 κλεψίματα ενώ σούταρε με 39,4% στα τρίποντα και με 80,7% στις ελεύθερες βολές.

Η επαγγελματική του καριέρα άρχισε στην Ουγγαρία από την Άλμπα Φέχερφαρ (11,7 πόντοι- 4,8 ασίστ- 2,9 ριμπάουντ- 1,3 κλεψίματα με 39% στα τρίποντα) με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και συνεχίστηκε στην Ρουμανία (Στεάουα όπου κατέγραψε 14,4 πόντους- 6 ασίστ- 3,7 ριμπάουντ- 1,5 κλεψίματα και 40% στα τρίποντα) και στην Ιταλία (Μπέργκαμο με 17,1 πόντους- 5,4 ασίστ- 3,7 ριμπάουντ- 2,3 κλεψίματα και ακόμα 39% στα τρίποντα και 87% στις ελεύθερες βολές).

Την περίοδο 2019-2020 μετακόμισε στην Γαλλία (Λε Μαν με 15,2 πόντους- 7,1 ασίστ- 2,2 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα και ακόμα 38% στα τρίποντα και 92% στις βολές) και την επόμενη σεζόν επέστρεψε στην Ιταλία (Ρέτζιο Εμίλια με 14,8 πόντους- 4,5 ασίστ- 2,7 ριμπάουντ- 1,2 κλεψίματα). Η Γαλλία και η Γκραβελίν ήταν ο επόμενος σταθμός του (15,6 πόντοι- 5,1 ασίστ- 2,3 ριμπάουντ- 1,1 κλεψίματα και ακόμα 42% στα τρίποντα και 91% στις ελεύθερες βολές) ενώ την περίοδο 2022-2023 βρέθηκε στην Κίνα (Nigbo Rockets με 18,6 πόντους- 5,9 ασίστ- 4 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα).

Επέστρεψε στην Ευρώπη και πέρασε τα επόμενα δύο χρόνια στην Ισπανία. Πρώτα στην Μανρέσα (8,7 πόντοι- 3,2 ασίστ- 1,9 ριμπάουντ) κι ακολούθως στην Κορούνια (13,3 πόντοι- 6,9 ασίστ- 2,4 ριμπάουντ- 1,2 κλεψίματα- 42% στα τρίποντα και 91% στις βολές). Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην Βίρτους Μπολόνια με την οποία είχε και συμμετοχές στην Euroleague. Πέρυσι, όταν αναδείχθηκε και πρωταθλητής Ιταλίας, είχε κατά μέσο όρο 5,5 πόντους- 2,8 ασίστ και 47% στα τρίποντα και φέτος κατέγραψε 3,1 πόντους- 2,2 ασίστ».