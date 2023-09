Ένας ακόμα από τους Αντετοκούνbros στους Μιλγουόκι Μπακς. Μετά τους Γιάννη και Θανάση, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας.

Οι Μιλγουόκι Μπακς συμφώνησαν με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα συμμετάσχει στην προετοιμασία και στα φιλικά και στη συνέχεια θα αγωνιστεί στη G League με τη θυγατρική.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Μάικλ Σκότο, ο 22χρονος φόργουορντ θα βρεθεί στην προετοιμασία αλλά και τα φιλικά παιχνίδια στην preseason, ενώ στη συνέχεια θα πάρει χρόνο συμμετοχής με τη θυγατρική τους ομάδας στη G League, τους Γουινσκόσιν Χερντ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το συμβόλαιό του, είτε για τα χρήματα που θα λαμβάνει.

The Milwaukee Bucks signed Alex Antetokounmpo, league sources confirmed to @hoopshype. He joins brothers Thanasis and Giannis Antetokounmpo on the roster heading into training camp. He played for the G League’s Wisconsin Herd last season.



Photo: Kyle Terada / USA TODAY Sports pic.twitter.com/oK1dAkOUGs