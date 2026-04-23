Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ 2-1: Οι Σουηβοί με τακουνάκι του Τομάς στην παράταση προκρίθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας

Η Στουτγκάρδη κατάφερε στην παράταση να κερδίσει 2-1 (κ.δ. 1-1) τη Φράιμπουργκ και να προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, εκεί που την περιμένει η Μπάγερν Μονάχου, που απέκλεισε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον ημιτελικό.

Η Φράιμπουργκ άνοιξε το σκορ στο 28′ με προβολή του Έγκελστάιν μετά από κεφαλιά Γκίντερ που είχε πορεία προς τα δίχτυα. Η Στουτκάρδη είχε ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ του Στίλερ στο 61′, όμως κατάφερε να φέρει στα ίσα τον ημιτελικό στο 70′ με ωραίο δεξί πλασέ του Ουντάβ, μετά από κάθετη πάσα του Ελ Κανούς.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, αφού η Στουτγκάρδη δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή στην κανονική διάρκεια, παρά τις σημαντικές ευκαιρίες που είχε.

Ένα παράξενο περιστατικό συνέβη λίγο πριν την έναρξη της παράτασης με τον Ελ Κανούς να νιώθει αδιαθεσία και να κάνει εμετό με τους συμπαίκτες του να φωνάζουν το ιατρικό τιμ και να τον «πειράζουν». Ο Μαροκινός συνέχισε κανονικά στην αναμέτρηση.

Η Στουτγκάρδη είχε δοκάρι στο 96, καθώς βγήκε στην αντεπίθεση και ο Φούιριχ σημάδεψε το κάθετο δοκάρι της Φράιμπουργκ για να παραμείνει το 1-1.

Η λύση βρέθηκε στο 119′ για την Στουτγκάρδη με τον Τομάς να εκμεταλλεύεται τη σέντρα του Ελ Κανούς και με τρομερό τακουνάκι να στέλνει την ομάδα του στον τελικό της διοργάνωσης για δεύτερη διαδοχική φορά. Πέρσι το είχε κατακτήσει, ενώ φέτος κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου θα έχει πιο δύσκολο έργο.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στο Βερολίνο στις 23 Μαΐου.

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: Νιούμπελ, Χέντρικς (98′ Ζακέζ), Τσαμπότ, Μίτελσταντ, Λέβελινγκ, Καραζόρ, Στίλερ, Φούλριχ, Νάρτεϊ (63′ Κανούς), Ουντάβ, Ντεμίροβιτς (91′ Τόμας).

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Μούλερ, Τρέου (113′ Ογκμπούς), Γκίντερ, Λίνχαρτ, Μακενγκό (102′ Γκιούντερ), Έγκεστεϊν, Μανζάμπι, Μπέστε (102′ Κούμπλερ), Σουζούκι, Γκρίφο (71′ Σέρχαντ), Ματάνοβιτς (84′ Χόλερ).