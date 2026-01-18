Super League 2: Πέρασε από το Άργος η Καλαμάτα, η Ελλάς Σύρου έκοψε βαθμούς από τον Πανιώνιο

Η Καλαμάτα έκανε μεγάλο διπλό με 2-0 κόντρα στον Παναργειακό και αύξησε τη διαφορά της από τον δεύτερο Πανιώνιο, που σκόνταψε με αντίπαλο την Ελλάδα Σύρου στη Νέα Σμύρνη σε ένα παιχνίδι που έληξε 0-0 για την 17η αγωνιστική της Super League 2.

Οι Μάντζης και Τσόρνομαζ πέτυχαν τα δύο γκολ της Καλαμάτας στην έδρα του Παναργειακού, τα οποία της έδωσαν τρεις πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια να πάρει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 15′ και τη χαριστική βολή έδωσε ο Τσόρνομαζ στο79′ για τη νίκη των Μεσσήνιων στη Super League 2.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να βρει κάποιο γκολ στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα της Σύρου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνει ακόμα πιο πίσω στην προσπάθεια ανόδου στην Super League. Οι κυανέρυθροι έχασαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες στον αγώνα της Νέας Σμύρνης, με τον τερματοφύλακα της Ελλάδας Σύρου να κάνει μερικές σπουδαίες επεμβάσεις για να κρατήσει το μηδέν.

Η Καλαμάτα απέχει πλέον 7 βαθμούς από τον Πανιώνιο μετά από 17 αγωνιστικές στη Super League 2. Με 47 βαθμούς είναι στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου και παραμένει αήττητη.