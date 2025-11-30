Super League 2: Σαρωτικός Πανιώνιος, γκέλα για Ηρακλή

Ο Πανιώνιος πέρασε σαν σίφουνας από το Άργος, επικρατώντας άνετα του ουραγού Παναργειακού με 3-0 για τη 12η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της Super League 2.

Το αποτέλεσμα αυτό κρατάει τον Πανιώνιο σε απόσταση 2 βαθμών από την πρωτοπόρο του δευτέρου ομίλου της Super League 2, Καλαμάτα.

Το σκορ για τον Ιστορικό διαμόρφωσαν οι Βενάρδος (2′) και Μόρσεϊ (65′, 72′).

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο:

Ηλιούπολη – Καλαμάτα 0-3

Χανιά – Ολυμπιακός Β’ 1-0

Μαρκό – Αιγάλεω 3-0

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea 2-0

Παναργειακός – Πανιώνιος 0-3

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 32

2. Πανιώνιος 27

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 17

———————–

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Ολυμπιακός Β 14

7. Αιγάλεω 11

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

*Πανιώνιος και Αιγάλεω έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Ο Ολυμπιακός Β έχει δύο ματς λιγότερα.

Η επόμενη αγωνιστική:

Athens Kallithea – Χανιά

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

Πανιώνιος – Μαρκό

Αιγάλεω – Ηλιούπολη

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου

Στον πρώτο όμιλο, ο Ηρακλής έκανε μεγάλη “γκέλα” στην έδρα του, μένοντας στο 2-2 με τον Καμπανιακό. Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν, μάλιστα, πίσω στο σκορ με 1-2, αλλά ο Εραμούσπε διαμόρφωσε το τελικό αποτέλσμα.

Μπορεί ο Γηραιός να παρέμεινε στην κορυφή του πρώτου ομίλου, ωστόσο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία (0-0) στο θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Έτσι, οι Θεσσαλονικείς διατηρήθηκαν στο +1 από τις δύο θεσσαλικές ομάδες και στο +2 από τον Αστέρα Β’.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο:

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης 1-0

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Μακεδονικός 3-0

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0

Ηρακλής – Καμπανιακός 2-2

H βαθμολογία

1. Ηρακλής 28

2. Νίκη Βόλου 27

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 27

4. Αστέρας Β’ AKTOR 26

5. ΠΑΟΚ Β’ 14

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 11

8. Καμπανιακός 9

9. ΠΑΣ Γιάννινα 8

10. Μακεδονικός 5

Η επόμενη αγωνιστική:

Μακεδονικός – Καβάλα

Νέστος – Ηρακλής

Αστέρας AKTOR Β’ – ΠΑΟΚ Β’

Καμπανιακός – Αναγέννηση

ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου