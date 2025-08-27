Super League 2: Τη Δευτέρα η κλήρωση για τη σεζόν 2025-26

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σεζόν στη Super League 2 ξεκίνησε και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 θα γίνει η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα.

Η πρώτη σέντρα για τη σεζόν 2025-26 στη Super League 2 είναι προγραμματισμένη για τις 14 Σεπτεμβρίου, αλλά ακόμη δεν υπάρχει πρόγραμμα, το οποίο και αναμένεται να βγει μέσα από την κλήρωση της Δευτέρας.

Η ανακοίνωση της Super League 2

“Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025. και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Super League 2 2025-2026, στο Holiday Inn Athens Airport Hotel.

Στην εκδήλωση θα βραβευθούν οι καλύτεροι της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 όπως αυτοί ψηφίστηκαν από τις συμμετέχουσες στο περυσινό πρωτάθλημα ομάδες“.