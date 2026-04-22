Super League: Κρίσιμες μάχες επιβίωσης σε Τρίπολη, Λάρισα και Σέρρες

Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet μετά από τρεις αγωνιστικές των play out της Super League βρίσκονται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και καλούνται να ανατρέψουν την κατάσταση αν θέλουν να παραμείνουν στην 1η κατηγορία.

Ο Πανσερραϊκός που έχει κάνει άλμα παραμονής έως τώρα και υποδέχεται τον Ατρόμητο (22/04/26, 16:00, Novasports Prime) και με νίκη θα έχει το πάνω χέρι στη μάχη με Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet.

Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί την Κηφισιά (22/04/26, 17:00, Cosmote Sport 1) που έχει αέρα έξι βαθμών όσον αφορά τη μάχη της παραμονής. Οι βυσσινί έχουν τρεις ήττες στα play out και αν δεν σταματήσουν το αρνητικό σερί θα βρεθούν με το ένα πόδι στην Super League 2.

Ο Αστέρας Τρίπολης θα παίξει την κατηγορία με τον Παναιτωλικό στο «Θ. Κολοκοτρώνης» (22/04/26, 20:00, Novasports 2) και αν δεν καταφέρει να πάρει το τρίποντο θα πρέπει να κάνει σημαντικό σερί στο φινάλε της διαδικασίας για να μην βιώσει τον υποβιβασμό στην 2η κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι Αρκάδες βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογία με 22 βαθμούς, οι Θεσσαλοί είναι μία θέση πιο πάνω με 23 βαθμούς, ενώ οι Σερραίοι που αυτή τη στιγμή παραμένουν στη Super League έχουν 24 βαθμούς. Κηφισιά (29 βαθμούς), Παναιτωλικός (30 βαθμούς) και Ατρόμητος (34 βαθμούς) δείχνουν να είναι ασφαλής.

Η βαθμολογία των play out

9. Ατρόμητος 34

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 29

12. Πανσερραϊκός 24

13. ΑΕΛ Novibet 23

14. Αστέρας Τρίπολης 22

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τετάρτη 22 Απριλίου

16:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

17:00 ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά

20:00 Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός