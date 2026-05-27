Αθλητικά

Super League: Με 14 ομάδες το πρωτάθλημα και τη νέα σεζόν, οριστικός υποβιβασμός για ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό

Δεν πέρασε από το ΔΣ η πρόταση αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet
Μονομαχία στο Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet/ (ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το πρωτάθλημα της Super League θα συνεχιστεί οριστικά με 14 ομάδες και τη νέα σεζόν. Μόλις επτά ψήφους πήρε το αίτημα για αναδιάρθρωση.

Το ΔΣ της Super League συνεδρίασε την Τετάρτη 27/5/2026 με κεντρικό θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Πέντε ΠΑΕ και συγκεκριμένα οι ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Τρίπολης, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ ζήτησαν την αύξηση των ομάδων σε 16.

Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και ήθελε τα 3/4 των 15 (από τη στιγμή που στην ψηφοφορία συμμετείχε και η ΕΠΟ) των ψήφων, ωστόσο πήρε μόνο επτά.

Τους πέντε που είχαν θέσει το θέμα, στήριξαν ΕΠΟ και Λεβαδειακός.

Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός και επτά ομάδες ψήφισαν κατά δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και η Κηφισιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
157
103
98
82
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo