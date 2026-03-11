Super League: Ο Ευαγγέλου διαιτητής στο Ατρόμητος – ΑΕΚ και ο Ματσούκας στο ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής της Super League. Την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι θα διευθύνει ο Ευαγγέλου, ενώ το εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ θα το “σφυρίξει” ο Ματσούκας.

Ο διαιαττής Βεργέτης ορίστηκε στο ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, ενώ τη μάχη του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό θα σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης (που επιστρέφει στους ορισμούς μετά το Βόλος – ΑΕΚ).

Οι διαιτητές της 25ης αγωνιστικής:

Κηφισιά – Βόλος:

Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Οικονόμου, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Σιδηρόπουλος, Παπαδόπουλος)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός:

Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Τσακαλίδης)

Ατρόμητος – ΑΕΚ:

Ευαγγέλου (Ψύλλος, Χριστοδούλου, 4ος Μέγας, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός:

Τσιμεντερίδης (Σπυρόπουλος, Μάτσας, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Κατοίκος, Φωτιάς)

ΟΦΗ – Ολυμπιακός:

Ματσούκας (Στεφανής, Νίκζας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Πολυχρόνης)

Πανσερραϊκός – Άρης:

Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Νταβέλας, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Τζήλος, Μόσχου)

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης:

Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης)