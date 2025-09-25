Super League: Oι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής – Φωτιάς στη Φιλαδέλφεια, Τσακαλίδης στο Αγρίνιο

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης , ενώ το Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός θα σφυρίξει ο Τσακαλίδης (VAR Ζαμπαλάς).

Το ΑΕΚ – Βόλος θα διευθύνει ο Φωτιάς και το Ολυμπιακός – Λεβαδειακός ο Κατσικογιάννης. Στο Χαριλάου, διαιτητής του Άρης – Πανσερραϊκός θα είναι ο Ευαγγέλου.

Oι διαιτητές της αγωνιστικής

Σάββατο 27/9

18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός: Κατσικογιάννης (Κολλιάκος, Κόλλιας, 4ος Μόσχου, VAR Ζαμπαλάς, Βεργέτης)

20:30 Άρης-Πανσερραϊκός: Ευαγγέελου (Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος Αντωνίου, VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας)

Κυριακή 28/9

17:00 ΑΕΚ-βόλος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου)

19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Βαλιώτης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος)

20:30 Αστέρας-ΠΑΟΚ: Τσιμεντερίδης (Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου)

21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Στεφανής, 4ος Κουκουλάς, VAR: Ζαμαλάς, Μυλοπούλου)

Δευτέρα 29/9

18:00 Ατρόμητος-Λάρισα: Ματσούκας (Οικονόμου, Μωυσιάδης, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Φωτιάς, Ανδρικόπουλοςς)