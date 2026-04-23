Super League playouts: Ο Βεργέτης στο ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός, οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής

Οι ορισμοί της ΚΕΔ στις αναμετρήσεις του μίνι πρωταθλήματος, που κρίνει παραμονή και υποβιβασμό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η μάχη για την παραμονή στη Super League έχει φουντώσει και την Πέμπτη η ΚΕΔ (23.04.2026) ανακοίνωσε τους διαιτητές για την 5η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος με το ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκό να ξεχωρίζει.

Στο ματς της Λάρισας ορίστηκε ο διαιτητής Βεργέτης, στην αναμέτρηση της Νεάπολης θα σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης, ενώ σε αυτή του Περιστερίου ορίστηκε ο Τζήλος.

Οι ορισμοί των ματς της Κυριακής (26.04.2026):

16:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

Τσιμεντερίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλιος, 4ος Κουκούλας, VAR: Τσακαλίδης, Πουλικίδης)

18:00 Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

Τζήλος (Βαλιώτης, Νίκζας, 4ος Κόκκινος, VAR: Ζαμπαλάς, Κουμπαράκης)

20:00 ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

Βεργέτης (Κορώνας, Διαμαντής, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης).

Αθλητικά
