Super League: Ποινή απαγόρευσης εισόδου σε Σπανό για ένα μήνα, πρόστιμα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό

Οι αποφάσεις του πειθαρχικού οργάνου της Super League
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

“Καμπάνα” για τον Γιώργο Σπανό από το πειθαρχικό όργανο της Super League με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ατρόμητος να τιμωρείται με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια για έναν μήνα.

Την ίδια στιγμή, η ΠΑΕ Ατρόμητος θα πληρώσει και πρόστιμο 1.000 ευρώ για το ματς με την ΑΕΛ Novibet. Θυμίζουμε ότι για τον Γιώργο Σπανό εκκρεμεί και η ακρόαση στη ΔΕΑΒ.

Οι υπόλοιπες ομάδες που είχαν κληθεί από το πειθαρχικό όργανο της Super League τιμωρήθηκαν με πρόστιμο, με την ΑΕΚ να δέχεται το μεγαλύτερο (ποινή 10.500 ευρώ).

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ οι Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Παναιτωλικός και Άρης θα καταβάλουν από 1000 ευρώ.

