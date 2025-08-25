Super League: Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική

Η αυλαία της πρεμιέρας στη Super League 2025/26 έπεσε τη Δευτέρα (25/8) με μοναδική εκκρεμότητα την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ η οποία αναβλήθηκε.

Το αξιοσημείωτο της πρώτης αγωνιστικής για την Super League ήταν η απουσία ισοπαλιών, με έξι νίκες γηπεδούχων και ένα διπλό, αυτό του Ατρομήτου στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό. Στο πιο θεαματικό παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Λεβαδειακός επικράτησε με 3-2 της Κηφισιάς σε μια τρομερή ανατροπή με πέντε γκολ και μια αποβολή.

Από τη πλευρά τους, τα φαβορί Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης πήραν εντός έδρας νίκες κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ, Πανσερραϊκό και Βόλου.

Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 23 Αυγούστου

Άρης – Βόλος 2-0

Ολυμπιακός – Aστέρας Τρίπολης 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2

Αναβολή

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (δεν έχει οριστεί ημερομηνία)

Η βαθμολογία

Ατρόμητος – 3

ΑΕΚ – 3

Άρης – 3

Ολυμπιακός – 3

Λεβαδειακός – 3

ΠΑΟΚ – 3

ΟΦΗ – 0*

Παναθηναϊκός – 0*

Κηφισιά – 0

ΑΕΛ Novibet – 0

Aστέρας Τρίπολης – 0

Βόλος – 0

Παναιτωλικός – 0

Πανσερραϊκός – 0

Οι ομάδες με * δεν έχουν παίξει ακόμη

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος – Ολυμπιακός (19:00)

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ (19:30)

Άρης – Παναιτωλικός (21:00)

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ – Aστέρας Τρίπολης (20:00)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (21:00)

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός (22:00)